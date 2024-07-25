Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un 11'i belli

Beşiktaş'ta iskelet şekillendi. Süper Kupa'da Galatasaray karşısına çıkacak ekibini hazırlayan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni transferlerden Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi takıma monte edecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un 11'i belli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2024 07:48
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 07:59
Yeni bir teknik adam, yeni bir kadroyla yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk ciddi sınavını 3 Ağustos'taki Süper Kupa finalinde, Galatasaray karşısında verecek.

ŞABLON BELLİ OLDU

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile bu sezon başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılarda takımın şablonu da belli oldu. Hollandalı çalıştırıcının takımdaki etkili isimlerle yeni transferleri bağdaştırıp, en iyi 11'i ile sahaya çıkmayı amaçladığı ifade edildi.

A Milli Takımı'ndaki başarısıyla dikkat çeken kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ın yine tartışmasız 1 numarası olacak. Siyah-beyazlı savunmada eskilerden Jonas Svensson, Omar Colley ve Arthur Masuaku yer alırken, yeni transfer Gabriel Paulista ise Colley ile birlikte stoper görevinde bulunacak.

ORTA SAHA GEDSON VE MUSRATİ

Orta sahayı Gedson Fernandes ve Al Musrati ikilisiyle güçlendirecek olan Bronckhorst, Rafa Silva'yı ise forvet arkasında görevlendirecek. Sağ kanatta Milot Rashica, solda ise Semih Kılıçsoy yer alırken, forvet Ciro Immobile'ye emanet edilecek. Siyah-beyazlı teknik adamın, maç eksiği bulunan İtalyan golcüyü Gençlerbirliği ve Sakarya maçlarında kullanabileceği ifade edildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery