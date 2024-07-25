Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un 11'i belli

Yeni bir teknik adam, yeni bir kadroyla yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk ciddi sınavını 3 Ağustos'taki Süper Kupa finalinde, Galatasaray karşısında verecek.
ŞABLON BELLİ OLDU
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile bu sezon başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılarda takımın şablonu da belli oldu. Hollandalı çalıştırıcının takımdaki etkili isimlerle yeni transferleri bağdaştırıp, en iyi 11'i ile sahaya çıkmayı amaçladığı ifade edildi.
A Milli Takımı'ndaki başarısıyla dikkat çeken kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ın yine tartışmasız 1 numarası olacak. Siyah-beyazlı savunmada eskilerden Jonas Svensson, Omar Colley ve Arthur Masuaku yer alırken, yeni transfer Gabriel Paulista ise Colley ile birlikte stoper görevinde bulunacak.
ORTA SAHA GEDSON VE MUSRATİ
Orta sahayı Gedson Fernandes ve Al Musrati ikilisiyle güçlendirecek olan Bronckhorst, Rafa Silva'yı ise forvet arkasında görevlendirecek. Sağ kanatta Milot Rashica, solda ise Semih Kılıçsoy yer alırken, forvet Ciro Immobile'ye emanet edilecek. Siyah-beyazlı teknik adamın, maç eksiği bulunan İtalyan golcüyü Gençlerbirliği ve Sakarya maçlarında kullanabileceği ifade edildi.
ŞABLON BELLİ OLDU
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile bu sezon başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılarda takımın şablonu da belli oldu. Hollandalı çalıştırıcının takımdaki etkili isimlerle yeni transferleri bağdaştırıp, en iyi 11'i ile sahaya çıkmayı amaçladığı ifade edildi.
A Milli Takımı'ndaki başarısıyla dikkat çeken kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ın yine tartışmasız 1 numarası olacak. Siyah-beyazlı savunmada eskilerden Jonas Svensson, Omar Colley ve Arthur Masuaku yer alırken, yeni transfer Gabriel Paulista ise Colley ile birlikte stoper görevinde bulunacak.
ORTA SAHA GEDSON VE MUSRATİ
Orta sahayı Gedson Fernandes ve Al Musrati ikilisiyle güçlendirecek olan Bronckhorst, Rafa Silva'yı ise forvet arkasında görevlendirecek. Sağ kanatta Milot Rashica, solda ise Semih Kılıçsoy yer alırken, forvet Ciro Immobile'ye emanet edilecek. Siyah-beyazlı teknik adamın, maç eksiği bulunan İtalyan golcüyü Gençlerbirliği ve Sakarya maçlarında kullanabileceği ifade edildi.