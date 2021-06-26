Beşiktaş'ta Gerede arazisi belediyeye kaldı

Siyah-beyazlı kulüp, 2016 yılında aylık 15 bin 500 lira karşılığında 20 yıllığına kiraladığı Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp tesisini Gerede Belediyesi'ne geri verdi. 2019'da alt işletmeciye kiralanan otel ve kamp tesisinin kirasının ödenmemesi ve gerekli süre içinde yatırımın yapılmaması nedeniyle siyah-beyazlılar tam 5 milyon dolar tazminatla karşı karşıya kaldı. Bu gelişme üzerine Gerede Belediyesi ile borç yapılandırması gerçekleştiren kulüp daha sonra 33 bin metrekaralik araziyle ilgili haklarından feragat ederek, kamp tesisini belediyeye iade etti.



