Beşiktaş'ta gençlere 'kırık not'

,

ve

gibi isimler henüz beklentileri karşılayamadı.



Galatasaray derbisinde dar bir rotasyonla sahada olan Siyah Beyazlılarda özellikle yedek kulübesinde olan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, takımlarının geriye düştüğü anlarda bile hücumda teknik ekibin hamlesi olamadı. İlk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy da skora katkı veremedi.



SÜPER LİG'DE HİÇ GOLLERİ YOK



Bu sezon genç isimler katkıda çok sınırlı kaldı. Beşiktaş ve A Milli Takım'da büyük beklentiler duyulan Semih Kılıçsoy, 8 lig maçında gol atamadı ve 4 asist yaptı. Genelde sol açıkta şans bulan 19 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi'nde de 4 maçta sıfır çekti. Sezon başında 5-0'lık Galatasaray, Süper Kupa maçında attığı golle öne çıkan 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu da devamını getiremedi, 4 lig maçında gol ve asist üretemedi. Karagümrük'ten gelen 23 yaşındaki Can Keleş ise Süper Lig'de daha süre bile almadı.



GEÇEN SEZON ÇIKIŞ YAKALADI



Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla yıldızını parlatmıştı. 2023-2024 sezonunda 35 resmi maçta 12 gol atıp, 3 asist yapan Semih, performansıyla A Milli Takım'a yükselmişti. Genç yıldız EURO 2024'te de ay-yıldızlı ekipte yer alıp çeyrek finalde Hollanda maçında süre bulmuştu.



SÜPER KUPA'DA PARLADI



Mustafa Hekimoğlu, sezon başında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği tarihi Süper Kupa maçında son golü atan isim olmuştu. 17 yaşındaki forvet; fiziksel gücü ve attığı golle herkesin beğenisini kazanmıştı. Ancak devamı gelmedi. Van Bronckhorst'un güvendiği ve İmmobile gibi bir yıldızın alternatifi yaptığı Mustafa, Süper Kupa'dan sonra gol atamadı.



CAN KELEŞ ŞAŞIRTTI



Karagümrük'tekı performansıyla dikkat çekerek Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki Can Keleş, bu sezon istenen seviyeye gelemedi. Sezon başından beri özellikle fiziksel anlamda hazır olamayan Can, Beşiktaş'ın en çok ihtiyaç duyduğu kanatlarda alternatif olamadı. Can Keleş bu sezon 2 resmi maçta 9 dakika oynayabildi. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 10 hafta sonunda forma şansı bulamadı.



ÖNE ÇIKAN OLMADI



Sİyah-Beyazlı takımda bu sezon genel anlamda öne çıkabilen bir genç futbolcu olmadı. A takım kadrosuna yazılan gençler arasında 20 yaşındaki Emrecan Terzi, sol bekte hiç süre almadı, Masuaku'ya alternatif olamadı. 19 yaşındaki Arda Berk Özüarap da yine dakika bulamadı. Kalede Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlıklarında gündeme gelen 20 yaşındaki Göktuğ Baytekin ve 18 yaşındaki Emir Yaşar da süre almayan isimlerden. Forvette 19 yaşındaki Yakup Arda Kılıç'a da henüz şans gelmedi.