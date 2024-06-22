Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık talebi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Mert Günok'un arkasında kalan Ersin Destanoğlu'nun ayrılma talebini yönetime ilettiği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan ayrılık talebi!
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22 Haziran 2024 13:25
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın kalecilerinden Ersin Destanoğlu, kulüp ile yaptığı görüşmede pek fazla forma şansı bulamadığı için ayrılma talebini yönetime iletti.

KİRALIK GİTMEYE SICAK

23 yaşındaki oyuncunun, doğrudan satış olmasa da kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.



TEKLİFLER VAR

Kartal'ın file bekçisi için hem yurt içinden hem de yurtdışından tekliflerin olduğu belirtildi.  

 
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