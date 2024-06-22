Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın kalecilerinden Ersin Destanoğlu, kulüp ile yaptığı görüşmede pek fazla forma şansı bulamadığı için ayrılma talebini yönetime iletti.
KİRALIK GİTMEYE SICAK
23 yaşındaki oyuncunun, doğrudan satış olmasa da kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
TEKLİFLER VAR
Kartal'ın file bekçisi için hem yurt içinden hem de yurtdışından tekliflerin olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın kalecilerinden Ersin Destanoğlu, kulüp ile yaptığı görüşmede pek fazla forma şansı bulamadığı için ayrılma talebini yönetime iletti.
KİRALIK GİTMEYE SICAK
23 yaşındaki oyuncunun, doğrudan satış olmasa da kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
TEKLİFLER VAR
Kartal'ın file bekçisi için hem yurt içinden hem de yurtdışından tekliflerin olduğu belirtildi.