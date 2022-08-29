Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan geri dönüyor

Beşiktaş'ta yeni transferlerden biri olan Emrecan Uzunhan'ın cezası sona erdi. Genç stoper, Valerien Ismael şans verirse süre alabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan geri dönüyor
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29 Ağustos 2022 09:30
Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında yeni transferlerden biri olan Emrecan Uzunhan kırmızı kart görmüştü. Genç stoperin cezası sona erdi, gözünü teknik direktör Valerien Ismael'in kararına çevirdi.

EMRECAN ŞANS VERİLİRSE OYNAYACAK

Emrecan Uzunhan, kırmızı kart sebebiyle cezasını Fatih Karagümrük maçında forma giymeyerek tamamladı. İstanbulspor'dan kadroya dahil edilen futbolcu, Valerien Ismael'in şans vermesi halinde forma giyebilecek. Ancak; Fransız çalıştırıcının stoperde risk almayacağı ve Necip Uysal'ı 11'de görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.



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