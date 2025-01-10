Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yeniden formasına kavuşuyor

Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın Rizespor deplasmanında sakatlanmasının ardından yeniden Emirhan Topçu'ya şans doğdu.
Kupadaki Sivas maçında dinlendirilen başarılı futbolcunun Bodrum FK maçında yeniden formasına kavuşması bekleniyor.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
Kupadaki Sivas maçında dinlendirilen başarılı futbolcunun Bodrum FK maçında yeniden formasına kavuşması bekleniyor.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 1 asistlik performans gösterdi.