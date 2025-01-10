Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yeniden formasına kavuşuyor

Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın Rizespor deplasmanında sakatlanmasının ardından yeniden Emirhan Topçu'ya şans doğdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yeniden formasına kavuşuyor
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10 Ocak 2025 10:44
Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın Rizespor deplasmanında sakatlanmasının ardından yeniden Emirhan Topçu'ya şans doğdu.

Kupadaki Sivas maçında dinlendirilen başarılı futbolcunun Bodrum FK maçında yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

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