Beşiktaş'ta Demir Ege kayıplara karıştı

Beşiktaş'ta bu sezon en çok dikkat çeken isimlerden olan ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran genç yetenek Demir Ege Tıknaz'ın son durumu kafaları karıştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Demir Ege kayıplara karıştı
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13 Mart 2024 12:36
Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Demir Ege adeta kayıplara karıştı. Siyah-beyazlılarda Antep maçında sakatlanan Musrati'nin yerine Santos'un tercihi Amartey oldu.

GERİ PLANA ATILDI

Portekizli hoca, Galatasaray karşısında "O, 8 numara değil 6 numara" diyerek neden şans vermediğini açıkladığı Demir Ege Tıknaz'a 6 numara eksikliğinde de formayı vermemiş oldu.

Santos, Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında oynattığı Demir Ege'yi sonrasında ise adeta sildi.

SADECE 1 DAKİKA SÜRE ALDI

Demir Ege, son 6 maçta sadece 1 dakika şans bulurken kulübeye hapsoldu. Fernando Santos'un genç yeteneğe süre vermemesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu. Bu nedenle oyuncunun durumu merakla takip ediliyor. 

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