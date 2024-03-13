Beşiktaş'ta Demir Ege kayıplara karıştı

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Demir Ege adeta kayıplara karıştı. Siyah-beyazlılarda Antep maçında sakatlanan Musrati'nin yerine Santos'un tercihi Amartey oldu.
GERİ PLANA ATILDI
Portekizli hoca, Galatasaray karşısında "O, 8 numara değil 6 numara" diyerek neden şans vermediğini açıkladığı Demir Ege Tıknaz'a 6 numara eksikliğinde de formayı vermemiş oldu.
Santos, Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında oynattığı Demir Ege'yi sonrasında ise adeta sildi.
SADECE 1 DAKİKA SÜRE ALDI
Demir Ege, son 6 maçta sadece 1 dakika şans bulurken kulübeye hapsoldu. Fernando Santos'un genç yeteneğe süre vermemesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu. Bu nedenle oyuncunun durumu merakla takip ediliyor.
GERİ PLANA ATILDI
Portekizli hoca, Galatasaray karşısında "O, 8 numara değil 6 numara" diyerek neden şans vermediğini açıkladığı Demir Ege Tıknaz'a 6 numara eksikliğinde de formayı vermemiş oldu.
Santos, Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında oynattığı Demir Ege'yi sonrasında ise adeta sildi.
SADECE 1 DAKİKA SÜRE ALDI
Demir Ege, son 6 maçta sadece 1 dakika şans bulurken kulübeye hapsoldu. Fernando Santos'un genç yeteneğe süre vermemesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu. Bu nedenle oyuncunun durumu merakla takip ediliyor.