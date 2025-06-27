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Beşiktaş'ta David Jurasek operasyonun detayları!

Beşiktaş, Benfica forması giyen Çekyalı futbolcu David Jurasek ile anlaştı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi olan David Jurasek'in sözleşme detayları belli oldu.

calendar 27 Haziran 2025 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 13:50
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta David Jurasek operasyonun detayları!
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yaz dönemindeki ilk takviyesini Portekiz ekibi Benfica'dan gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren sol bek David Jurasek ile anlaşma sağladı.

1 YILLIK KİRALIK


Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; transferin sözleşme detayları da netleşti. Beşiktaş, 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Çekyalı futbolcu için Benfica'ya herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.

MAAŞI DÜŞÜK

Jurasek'in maaşı, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon sol bekte forma giyen Arthur Masuaku'nun maaşına kıyasla daha düşük olacak. Ayrıca, Beşiktaş'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda devreye girecek iki farklı satın alma opsiyonu maddesi anlaşmaya eklendi.

HAFTA SONU RESMİ İMZAYI ATACAK

TRT Spor'un haberine göre David Jurasek'in hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon toplam 22 maçta görev alan 23 yaşındaki sol bek, gol katkısı sağlayamazken 3 asistlik performans gösterdi.

 

 

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