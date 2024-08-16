Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması arasında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) halen lisansı çıkartılmadı.
Bu anlamda 2 senelik kontratı kalan İngiliz orta saha oyuncusu için gelen tüm teklifler değerlendirme altında alacak. 31 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmemesi halinde ise sözleşmenin feshedilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Chamberlain, sözleşmesini feshetmek için maaşını peşin istiyor ve Beşiktaş'a zorluk çıkartıyor.
Chamberlain, Beşiktaş'a geldiğinden beri 30 maçta forma giyip 4 gol 1 asistlik performansla oynadı.
Bu anlamda 2 senelik kontratı kalan İngiliz orta saha oyuncusu için gelen tüm teklifler değerlendirme altında alacak. 31 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmemesi halinde ise sözleşmenin feshedilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Chamberlain, sözleşmesini feshetmek için maaşını peşin istiyor ve Beşiktaş'a zorluk çıkartıyor.
Chamberlain, Beşiktaş'a geldiğinden beri 30 maçta forma giyip 4 gol 1 asistlik performansla oynadı.
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