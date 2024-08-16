Beşiktaş'ta Chamberlain çıkmazı!

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain'in TFF'de lisansı henüz çıkartılmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Chamberlain çıkmazı!
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16 Ağustos 2024 11:20
Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması arasında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) halen lisansı çıkartılmadı.

Bu anlamda 2 senelik kontratı kalan İngiliz orta saha oyuncusu için gelen tüm teklifler değerlendirme altında alacak. 31 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmemesi halinde ise sözleşmenin feshedilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Chamberlain, sözleşmesini feshetmek için maaşını peşin istiyor ve Beşiktaş'a zorluk çıkartıyor.

Chamberlain, Beşiktaş'a geldiğinden beri 30 maçta forma giyip 4 gol 1 asistlik performansla oynadı.
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