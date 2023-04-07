Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un maaşı 3'e katlanacak

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle kontratı otomatik olarak 1 sezon uzayan 31 yaşındaki Cenk Tosun, Beşiktaş ile artı iki yıllık imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un maaşı 3'e katlanacak
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07 Nisan 2023 09:28
Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle birlikte 1 yıllık daha opsiyonu devreye sokmasının ardından taraflar arasındaki yeni anlaşmaya odaklanıldı.

Mevcut maaşı 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak Cenk'e performansının karşılığını vermek isteyen yönetim görüşmelerde sona geldi.

ABD'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Siyah-beyazlı idareciler, golcü futbolcuya 2 yıl daha kontrat önerisinde bulunup 2026'ya kadar devam etmek istediklerini iletti. Ara transfer döneminde ABD ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi geri çeviren Cenk'in hem performansı hem de sadakati takdir kazandı. Deneyimli oyuncuya yapılan teklifin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon TL'ye yakın olduğu belirtildi. Tarafların kısa süre içerisinde ortak noktada buluşup yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor.



 
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