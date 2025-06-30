Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan

, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına orta saha hattıyla devam ediyor.



Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim, geçtiğimiz sezonu

ekibi

'da kiralık olarak geçiren

oldu.



25 yaşındaki İsveçli yıldız futbolcu, Ipswich formasıyla 33 resmi maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



BONSERVİSİ NAPOLİ'DE



İngiltere ChampionshipIpswich TownJens CajusteBonservisi Napoli'de bulunan ve kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahayı İtalyan ekibi, bu yaz 10 milyon euro civarında bir bonservisle göndermeye sıcak bakıyor.Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Cajuste için Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A'dan Udinese, Fransa'dan bazı takımlar ve Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın da devrede olduğu ifade edildi.Göteborg doğumlu futbolcu, İsveç Milli Takımı formasını da 25 kez terletti.