Beşiktaş'ta büyük sıkıntı: Geri dönüşler

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 29 maçın 11'inde ilk golü yiyerek geriye düştü. Bu maçların 9'unu kaybeden Kartal, sadece 1'inden galibiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, son 3 sezonun en kötü geri dönüş istatistiğini elde etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük sıkıntı: Geri dönüşler
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15 Mart 2024 11:25
Beşiktaş, oynadığı 29 mücadelenin 11'inde ilk golü yiyen taraf oldu. Kartal, rakibine ilk gol iznini verdiği karşılaşmaların 9'undan ise mağlup ayrıldı.

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan, ardından Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş, daha sonra kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'la anlaştı. Yönetim değişikliği de yaşayan Kartal'da, Çalımbay da uzun süre görevde kalamadı ve 3 maçlık Serdar Topraktepe döneminden sonra siyah-beyazlılar, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'a takımı emanet etti. Santos'la da inişli çıkışlı bir grafik çizen Kara Kartal'a tüm bu değişimler çare olmadı. Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 46 puanla 4. sırada yer alan ve zirvedeki Galatasaray'ın 32 puan gerisine düşen Beşiktaş, kırılgan bir yapıya büründü.

25 GOL YEDİ, 8 GOL ATTI

Siyah-beyazlı takım, oynadığı 29 mücadelenin 11'inde ilk golü yiyen taraf oldu. Kartal, rakibine ilk gol iznini verdiği karşılaşmaların 9'undan ise mağlup ayrıldı. Bu süreçte geriden gelip sadece Kayserispor'u 2-1 yenen Beşiktaş, MKE Ankaragücü'yle de 1-1 berabere kaldı. Yenik duruma düştüğü müsabakaların 7'sini deplasmanda, 4'ünü de evinde oynayan Kara Kartal, yediği 25 gole karşılık, sadece 8 gol bulabildi.  

 
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