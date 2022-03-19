Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin geri döndü!

Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı.Teknik direktör Önder Karaveli, cezalı Ersin'in yerine genç kaleci Emre Bilgin'e görev verdi. Emre, siyah-beyazlılarda ilk resmi maçta görev alacak. Beşiktaş'ta savunma dörtlüsü; Rosier, Necip, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluştu. Siyah-beyazlılarda orta ikilide Can ve Josef forma bulurken, hücum dörtlüsü ise Ghezzal, Güven, Larin ve Batshuayi'den oluştu.Beşiktaş'ta Sivasspor maçından sonra 2 maçta yedek kalan Batshuayi ve Adana Demirspor karşılaşmasının ardından 4 maçtır ilk 11'de görev alamayan Larin, kadroya geri döndü.