Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin geri döndü!

Beşiktaş'ın, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Batshuayi ve Larin ilk 11'e geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin geri döndü!
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19 Mart 2022 18:12
Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı.

Teknik direktör Önder Karaveli, cezalı Ersin'in yerine genç kaleci Emre Bilgin'e görev verdi. Emre, siyah-beyazlılarda ilk resmi maçta görev alacak. Beşiktaş'ta savunma dörtlüsü; Rosier, Necip, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluştu. Siyah-beyazlılarda orta ikilide Can ve Josef forma bulurken, hücum dörtlüsü ise Ghezzal, Güven, Larin ve Batshuayi'den oluştu.

Beşiktaş'ta Sivasspor maçından sonra 2 maçta yedek kalan Batshuayi ve Adana Demirspor karşılaşmasının ardından 4 maçtır ilk 11'de görev alamayan Larin, kadroya geri döndü.

İşte Beşiktaş'ın Hatayspor kadrosu:




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