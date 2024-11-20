Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda!

Golcü ve kanat arayışı içinde olan Beşiktaş ara transferde iki futbolcu ile kesin olarak yollarını ayıracak.



Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirmeyi hedefliyor. Hücumdaki üretkenlik sorununa uzun süredir çare arayan siyah-beyazlılar deneyimli bir golcünün yanı sıra çizgileri iyi kullanan yetenekli bir kanat oyuncusu arıyor.





Transferde yabancı oyunculara odaklanan Beşiktaş, golcü ve kanat takviyesi yapabilmek için gözden çıkarılan Jean Onana ve Alex Oxlade Chamberlain'le yollarını ayırmak zorunda. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği bu oyuncuları devre arasında göndermek için formül bulmaya çalışıyor.



FORMA ŞANSI BULAMADI





Bronckhorst sezon başında zaman zaman süre verdiği Onana'ya son dönemde hiç şans tanımadı. Beklentileri bir türlü karşılayamayan Kamerunlu orta saha oyuncusu kesin olarak gözden çıkarıldı. Yaz döneminde son anda kadroda tutulan Chamberlain ise hiçbir maçta şans bulamadı. Avrupa Ligi listesinde yer almayan İngiliz futbolcu, Süper Lig'de sadece Kayserispor maçının kadrosuna dahi edildi ancak forma şansı bulamadı.



KONTRATLARI TEK TARAFLI FESHEDİLEBİLİR



Siyah-beyazlılar, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onana ve 2026'ya kadar kontratı olan Chamberlain'i devre arasında ilk etapta kiralık göndermeyi planlıyor. Bu oyuncular talipleri çıkarsa makul koşullarla hemen gönderilecek. Ayrılığa yanaşmamaları halinde ise Onana ve Chamberlain'in kontratları büyük olasılıkla tek taraflı feshedilecek.



TÜRKİYE KUPASI'NDA PARLATMA DÜŞÜNCESİ



Siyah-beyazlıların, Onana ve Chamberlain'i Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında vitrine çıkarmanın planlarını yaptığı öğrenildi. Buna göre Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst her iki futbolcuya da ara transfer dönemine kadar oynanacak kupa maçlarında forma şansı tanıyacak. Burada başarılı olmaları halinde siyah-beyazlıların, Onana ve Chamberlain'i kiralık gönderme planını gerçekleştirme şansı da yükselecek.



FATURALARI AĞIR



Liverpool'dan geçtiğimiz sezon bedelsiz transfer edilen Alex Oxlade Chamberlain 3 senelik imza atmıştı. 31 yaşındaki İngiliz futbolcuya yıllık net 2,5 milyon euro garanti ücret ödeniyor. Lens'den 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Jean Onana ise yıllık 1,6 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Kamerunlu oyuncu geçen sezon ara transfer döneminde Marsilya'ya kiralık gönderilmişti.



