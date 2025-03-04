Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gelişmesi!

Beşiktaş'ta son dönemde performansını artıran Arthur Masuaku için siyah beyazlı yönetim kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gelişmesi!
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04 Mart 2025 08:51

Beşiktaş, son dönemde Joao Mario ve Arthur Masuaku'nun performansıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda kadroda istenmeyen oyuncular olarak görülen Mario ve Masuaku, son haftalarda sergiledikleri performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

Gösterdiği performans ve skor katkısını göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, Masuaku'nun sözleşmesini yenileyebilir.

Performansını artıran Masuaku'nun, takımda daha uzun süre yer alması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 35 maçta görev alan Demokratik Kongolu sol bek, 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.


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