Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey'in, milli takımdayken kaçıracağı maçlar belli oldu.
Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amartey de kadroda yer aldı.
8 MAÇ KAÇIRACAK
Amartey'in muhtemel kaçıracağı maçlar şu şekilde:
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor.
Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amartey de kadroda yer aldı.
8 MAÇ KAÇIRACAK
Amartey'in muhtemel kaçıracağı maçlar şu şekilde:
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor.