Beşiktaş'ta Amartey'in kaçıracağı maçlar belli oldu

Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Daniel Amartey, muhtemel kaçıracağı maçlar belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Amartey'in kaçıracağı maçlar belli oldu
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03 Ocak 2024 13:19
Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey'in, milli takımdayken kaçıracağı maçlar belli oldu.

Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amartey de kadroda yer aldı.

8 MAÇ KAÇIRACAK

Amartey'in muhtemel kaçıracağı maçlar şu şekilde:

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor. 

 
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