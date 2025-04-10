Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi

Beşiktaş ligde 3 farklı hoca yönetiminde oynadığı 14 deplasman maçının sadece 4'ünü kazanabildi. Bu galibiyetler de Van Bronckhorst ve Solskjaer yönetiminde geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi
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10 Nisan 2025 13:38

Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.

3 farklı teknik adam yönetiminde 14 deplasman maçına çıkan Siyah-Beyazlılar sadece 4 kez kazandı. Kartal bu süreçte 7 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu galibiyetlerin ikisi Beşiktaş'ın başında 6 deplasman maçına çıkan Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde Samsunspor ve Kayserispor'a karşı alınırken, diğer iki galibiyet ise 5 deplasmana çıkan Ole Gunnar Solskjaer tarafından Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı elde edildi. Serdar Topraktepe ise çıktığı 3 deplasmanda 2 beraberlik 1 yenilgi yaşadı. 

 
  

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