Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Beşiktaş - Serik Belediyespor mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.
Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
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Eksikler
Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın dışında Rosier, Josef, Masuaku ve Berkay maç kadrosunda yer almayacak.
11'ler
Beşiktaş
Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Kerem, Atiba, Alli, Redmond, Oğuzhan, Muleka.
Serik Belediyespor: Mehmet, Fırat, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali, Sergen, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet.
Beşiktaş 4. Tur'dan başlıyor
Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.
Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.
25 yıl önce karşılaşmışlardı
Serik Belediyespor, 25 yıl önce 1996-1997 futbol sezonunda, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Beşiktaş - Serik Belediyespor mücadelesini A Spor canlı yayınlayacak.
Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.
EN KRAL ORANLARLA İDDAA'DA OYNA!
Eksikler
Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın dışında Rosier, Josef, Masuaku ve Berkay maç kadrosunda yer almayacak.
11'ler
Beşiktaş
Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Kerem, Atiba, Alli, Redmond, Oğuzhan, Muleka.
Serik Belediyespor: Mehmet, Fırat, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali, Sergen, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet.
Beşiktaş 4. Tur'dan başlıyor
Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak.
Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı.
25 yıl önce karşılaşmışlardı
Serik Belediyespor, 25 yıl önce 1996-1997 futbol sezonunda, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.
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