Beşiktaş savunmasında geçit yok!

Fernando Santos'un gelişi ile birlikte her geçen gün daha iyiye giden Beşiktaş son dönemde kalesini gole kapadı.
Siyah Beyazlılar; Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, İstanbulspor ve Konyaspor (Kupa) maçlarında geçit vermedi.
Sadece 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında gol yiyen Beşiktaş, 6 mücadelenin 5'inde kalesini gole kapadı.
Siyah Beyazlılar; Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, İstanbulspor ve Konyaspor (Kupa) maçlarında geçit vermedi.
Sadece 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında gol yiyen Beşiktaş, 6 mücadelenin 5'inde kalesini gole kapadı.