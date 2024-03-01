Beşiktaş savunmasında geçit yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, savunmada geçit vermiyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş savunmasında geçit yok!
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01 Mart 2024 08:31
Fernando Santos'un gelişi ile birlikte her geçen gün daha iyiye giden Beşiktaş son dönemde kalesini gole kapadı.

Siyah Beyazlılar; Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, İstanbulspor ve Konyaspor (Kupa) maçlarında geçit vermedi.

Sadece 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında gol yiyen Beşiktaş, 6 mücadelenin 5'inde kalesini gole kapadı. 

 
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