Zorlu geçen bir sezonun ardından yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Hayal kırıklığı ile yaşanan bir sezonun ardından Beşiktaş, önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kartal'ın gündemine Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi geldi. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
SOLSKJAER TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
İsviçreli oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne'e yeniden teklif sunulmasını istediği öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında yer alan genç futbolcu İsviçre'nin en beğenilen futbolcuları arasında yer alıyor. Orta saha oyuncusu, değerine 5 milyon euro ekleyerek 14 milyon Euro'ya ulaştı ve ligin en değerli futbolcusu olma unvanına ulaştı.
Merkez orta saha pozisyonunda görev alan genç oyuncu, takımıyla çıktığı 35 maçta 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Hayal kırıklığı ile yaşanan bir sezonun ardından Beşiktaş, önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kartal'ın gündemine Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi geldi. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
SOLSKJAER TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
İsviçreli oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne'e yeniden teklif sunulmasını istediği öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında yer alan genç futbolcu İsviçre'nin en beğenilen futbolcuları arasında yer alıyor. Orta saha oyuncusu, değerine 5 milyon euro ekleyerek 14 milyon Euro'ya ulaştı ve ligin en değerli futbolcusu olma unvanına ulaştı.
Merkez orta saha pozisyonunda görev alan genç oyuncu, takımıyla çıktığı 35 maçta 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.