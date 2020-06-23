Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni istiyor

Beşiktaş için lig daha heyecanlı hâle geldi. Şampiyonluk umutlarını kaybeden siyah-beyazlılar, bir anda Şampiyonlar Ligi hesapları yapmaya başladı. Denizli'de alınan 5-1'lik galibiyetin yanı sıra ortaya konan güzel futbol ve oyuncuların hırsı kalan haftalar öncesinde camiaya büyük umut veriyor.



Süper Lig'de son altı haftaya girilirken Kara Kartal'ın önündeki rakipleri DG Sivasspor ve Galatasaray'a göre fikstürünün daha kolay olması da iştahları kabartıyor. Trabzonspor'un Avrupa'dan aldığı bir yıllık men cezasının kesinleşmesi, ligin de üçüncü bitirilmesi durumunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansı ortaya çıkacak.



Siyah-beyazlılar kalan altı haftada bütün maçlarını kazanarak bu şansını sonuna kadar zorlamak için sahaya çıkacak.



PUSUYA YATTI



Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda ilk sınavını cuma günü Vodafone Park'ta Konyaspor'a karşı verecek olan Beşiktaş, sonraki hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Ardından Kasımpaşa'yı misafir edecek olan Sergen Yalçın'ın ekibi, geçen hafta 12 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor'a misafir olacak.



Lig ve kupaya havlu atan F.Bahçe ile 33. haftada karşılaşacak olan Kara Kartal, son maçında ise şu anda ateş hattından uzakta bulunan Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Beşiktaş'ın önündeki rakiplerinden Galatasaray ise Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.



Sivasspor'un da son dört maçta sadece bir galibiyet alabilmiş olması Beşiktaş'ı umutlandırıyor.



