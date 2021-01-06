Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul Dolmabahçe'de oynanan mücadelede kazanan 6-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, bu 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19, 31, 77 ve 83. dakikada Cyle Larin, 55. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 89. dakikada Ajdin Hasic kaydetti.Rizespor ağlarına 4 gol gönderen Cyle Larin, 32 yol sonra Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Cyle Larin, Ajdin Hasic'in golünde de asist yapan isim olmayı başardı.Çaykur Rizespor Cyle Larin, 15. lig maçında 10. golüne ulaşırken, son haftaların formda ismi Oğuzhan Özyakup, Mayıs-Haziran 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta skor katkısı yaptı. [2 gol, 2 asist].Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı.Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Denizlispor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Kayseri deplasmanında N'Sakala, Güven Yalçın, Bernard Mensah, Atiba Hutchinson'ı oynatan Yalçın, Çaykur Rizespor maçında bu dört oyuncuya görev vermedi.Teknik direktör Sergen Yalçın, dört futbolcunun yerine savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ı görevlendirirken forvette Güven Yalçın'ın yerine Vincent Aboubakar'a forma verdi.Yalçın, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'ı ise 21 kişilik kadroya dahil etmedi.Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmak için ülkesi Kamerun'a giden siyah-beyazlı oyuncu Vincent Aboubakar 2 maç sonra kadroya döndü.Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen golcü oyuncu dün ülkesinden dönerek antrenmana katıldı ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına onbirde başladı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar Aboubakar'a başsağlığı dileyen bir pankartı Vodafone Park tribünlerine astı.Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Oğuzhan Özyakup 8 lig maçı sonrasında ilk 11'de forma buldu. En son ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada sahaya onbirde çıkan Oğuzhan, deplasmandaki mücadelenin ikinci yarısında yerini Bernard Mensah'a bırakmıştı.Forma giyemediği 8 maçın birinde tedavisi nedeniyle kadroya alınmayan Oğuzhan, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçlarında oyuna dahil olamamış, 5 maçta ise sonradan oyuna girmişti. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken, 1 de gol pası vermişti.Beşiktaş'ın en fazla gol pası veren oyuncularından Rachid Ghezzal mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlandığı için Kayserispor karşılaşmasında kadroda olmayan Ghezzal, 1 haftalık aranın ardından kadroya geri döndü.Maça etkili başlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın dönmesinin ardından hücumda Kayserispor maçına göre daha etkili performans gösterdi. Çaykur Rizespor savunması, Beşiktaş hücum hattı karşısında zorlanırken, Karadeniz ekibinin defans hattındaki isimler önemli hatalar da yaptı. Golün sinyallerini veren Beşiktaş, 19. dakikada 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi.Öne geçmesinin ardından hücumdaki baskısını sürdüren Beşiktaş, Rizespor'un hatası sonrası ikinci golü buldu. Maçın 31. dakikasında Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı ve skor 2-0 oldu.İlk yarıyı Cyle Larin'in golleriyle önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda rahat bir oyun sürdürdü. Çaykur Rizespor ikinci yarının başında Beşiktaş kalesine daha çok gitmesine rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Dakikaların ilerlemesinin ardından oyunda kontrolü yine eline alan Beşiktaş, son maçların formda ismi Oğuzhan Özyakup'la üçüncü golü buldu. Karşılaşmanın 56. dakikasında sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar içeri sokuldu ve pasını hemen yanındaki Oğuzhan'a gönderdi. Oğuzhan da ceza alanı ön çizgisinden köşeye topu yerden bıraktı ve durum 3-0 oldu. İlk goldeki asistinin ardından üçüncü golü atan isim olan Oğuzhan Özyakup büyük bir sevinç yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci golüne ulaştı. Ayrıca Oğuzhan Özyakup, Mayıs-Haziran 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta skor katkısı yaptı. [2 gol, 2 asist]Josef de Souza'nın yerine Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah ve Vincent Aboubakar'ın yerine Ajdin Hasic'i alan Sergen Yalçın, Hatayspor maçını da düşünerek bu değişiklikleri yaptı. Necip Uysal da oyunun son bölümünde yerini Kartal Yılmaz'a bırakırken, Kevin N'Koudou'nun yerine de Güven Yalçın oyuna dahil oldu.Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında üç golün ardından oyunu rahat götürürken, Kardeniz ekibi savunmada büyük hatalar yapmaya devam etti. İkinci golde topu istemeden Larin'in önüne atan Dario Melnjak, 77. dakikada topu kalecisi Gökhan Akkan'a bırakmak istedi. Ancak araya giren Larin topu ağlara gönderdi ve durum 4-0 oldu.Beşiktaş'ın golünden kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor savunma yine kritik bir hata yaptı. Maçın 83. dakikasında Dario Melnjak, topu yanlışlıkla Cyle Larin'e önüne attı ve Kanadalı isim, bu hatayı da affetmeyerek topu ağlara gönderdi ve durum 5-0 oldu. Çaykur Rizespor ağlarını dört kez havalandıran Cyle Larin, 15. lig maçında 10 gole ulaşmış oldu.Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Ajdin Hasic, mükkemmel bir golün altına imza attı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Cyle Larin'in pasıyla topla buluşan 19 yaşındaki Ajdin Hasic sol ayağıyla muhteşem bir şut çıkardı ve topu ağlara göndererek durumu 6-0 yaptı. Kayserispor deplasmanında ikinci golü atan Ajdin Hasic, Çaykur Rizespor ağlarını da havalandırarak büyük sevinç yaşadı. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş 6-0'la 3 puana ulaştı.17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi: 1-031. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı: 2-034. dakikada Çaykur Rizespor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Rıdvan Yılmaz tek pasla ceza sahası içindeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.45+1. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.56. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Aboubkar'ın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-067. dakikada Moroziuk'un sağdan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak sağ çaprazdan gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.72. dakikada Moroziuk'un uzak mesafeden şutunu Ersin Destanoğlu son anda kornere çeldi.79. dakikda Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Beşiktaş yarı alanından atılan uzun pası takip eden Larin, Meriah'a rağmen kaleciden de sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi: 4-083. dakikada Meljnak'ın kısa düşen geri pasında meşin yuvarlak Larin'in önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 5-089. dakikada Hasic müthiş bir golle farkı 6'ya yükseltti. Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hasic uzak mesafeden şık bir golle skoru 6-0 yaptı.Vodafone ParkÜmit Öztürk, Serkan Ok, Erdem BayıkErsin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 81 Kartal Kayra Yılmaz), Larin, Josef (Dk. 68 Dorukhan Toköz), Oğuzhan Özyakup (Dk. 68 Mensah), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Aboubakar (Dk. 77 Hasic)Gökhan Akkan, Talbi, Meriah, Emir Dilaver (Dk. 58 Fernando), Morozyuk, Donsah (Dk. 46 Abdullah Durak), Baiano, Melnjak (Dk. 86 Alberk Koç), Tunay Torun (Dk. 67 Onur Bulut), Samudio, Skoda (Dk. 85 Kemal Rüzgar)Dk. 19, 31, 79 ve 83 Larin, Dk. 56. Oğuzhan Özyakup, Dk.89 Hasic (Beşiktaş)Dk. 42 Welinton, Dk. 44 Josef (Beşiktaş)