Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica ile yeni gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon gol katkısında Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile birlikte çift haneyi gören 4 Beşiktaşlı'dan biri olan; 5 gol-6 asist üreten Milot Rashica'yı Serie A'dan iki, Championship'ten bir takım takibe aldı.
11-12 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sezon başında Norwich'ten 5 milyon Euro'ya transfer edilen Kosovalı kanat için yönetim 11-12 milyon Euro talep edebilir.
KUPA MAÇINDA SAKATLANDI
Öte yandan Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumu için açıklama yapıldı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Milot Rashica'nın sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptandığını ifade edildi.
Bu sezon gol katkısında Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile birlikte çift haneyi gören 4 Beşiktaşlı'dan biri olan; 5 gol-6 asist üreten Milot Rashica'yı Serie A'dan iki, Championship'ten bir takım takibe aldı.
11-12 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sezon başında Norwich'ten 5 milyon Euro'ya transfer edilen Kosovalı kanat için yönetim 11-12 milyon Euro talep edebilir.
KUPA MAÇINDA SAKATLANDI
Öte yandan Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumu için açıklama yapıldı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Milot Rashica'nın sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptandığını ifade edildi.