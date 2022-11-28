Beşiktaş PSG'li eski yıldızın peşinde

Beşiktaş için hem yurt içi hem yurt dışından pek çok isim ilişkilendiriliyor.



Siyah-beyazlılar için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche'nin Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi.



Siyah beyazlıların 1.81 boyundaki futbolcu için NKoudou ve Masuaku'nun da temsil haklarını elinde bulunduran Sport Cover menajerlik şirketi ile ileşitime geçtiği ileri sürüldü.



Haberde "Türk ekibi, Aouchiche'yi geleceğe yatırım olarak görüyor" ifadesi kullanıldı. Ayrıca aynı bölgede oynayan Dele Alli'den verim alınamadığının altı çizildi.



Fransız futbolcu, sezon başında Saint Etienne'den Lorient'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.





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