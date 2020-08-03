Beşiktaş Papiss Cisse'yi bitiriyor

Beşiktaş forvet transferine odaklandı... Burak Yılmaz'ın yokluğunu Papiss Cisse ile doldurmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim daha önce görüştüğü Senegalli golcüye 1 yıllık teklif yapmış ancak Cisse'nin 2+1'de diretmesi üzerine bu transferi beklemeye almıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği 35 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içinde yeni bir görüşme yapılması planlanıyor.



Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Senegalli golcü ile bir araya gelecek olan yöneticilerin bu kez çok farklı bir teklif sunacağı öğrenildi. Cisse'ye bonusları da kapsayan bir öneri sunulup bu işin bitirilmesi planlanıyor.



JÖNSSON'DA BİR PÜRÜZ YOK



Beşiktaş Yönetimi'nin Konya'dan ayrılan Danimarkalı Jens Jönsson'i ikna ettiği ortaya çıktı. Yapılacak son görüşmenin ardından transfer açıklanacak.



