Beşiktaş, Necip Uysal ile yeni sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, altyapısından yetişen kaptanlarından Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.
Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından vazgeçti. Tecrübeli oyuncunun maaşı yıllık 8 milyon TL'den 4 milyon TL'ye düşürüldü.
2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından vazgeçti. Tecrübeli oyuncunun maaşı yıllık 8 milyon TL'den 4 milyon TL'ye düşürüldü.
2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.