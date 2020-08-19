Beşiktaş, Necip Uysal ile yeni sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, takımın kaptanlarından biri olan Necip Uysal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, Necip Uysal ile yeni sözleşmeyi imzaladı
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19 Ağustos 2020 18:59
Beşiktaş, altyapısından yetişen kaptanlarından Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından vazgeçti. Tecrübeli oyuncunun maaşı yıllık 8 milyon TL'den 4 milyon TL'ye düşürüldü.

2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.


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