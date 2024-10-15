Beşiktaş, Musrati'ye hasret kaldı!

Beşiktaş, Al-Musrati'nin oynadığı maçlarda pas yüzdesi ve orta başarılarında önemli bir fark yakaladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Musrati'ye hasret kaldı!
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15 Ekim 2024 08:55

Beşiktaş'ta Libyalı orta saha Al-Musrati'nin oynadığı ve forma giymediği maçlardaki takımın performansı dikkat çekti.

MUSRATİ İLE BEŞİKTAŞ

Yıldız oyuncunun olduğu müsabakalarda Kartal; 574 pas, 496 başarılı pas, 20.5 uzun pas, 29 orta, 10.5 başarılı orta, rakip yarı sahada 370 pas, rakip yarı sahada 321 isabetli pas ortalamalarıyla oynadı.

MUSRATİ'SİZ BEŞİKTAŞ

Musrati'nin süre almadığı müsabakalarda ise durum şöyle; 424 pas, 354 başarılı pas, 23 uzun pas, 10.5 orta, 4 başarılı orta, 185 rakip sahada pas, 154 rakip yarı sahada isabetli pas,

''MUSRATİ'SİZ OLMAZ''

Beşiktaş'lı taraftarlar da sıkça ''Musrati'siz olmaz'' ifadelerini kullanıyor. Musrati'nin forma giydiği müsabakalarda Beşiktaş rakip 3. bölgesinde 76.5 pas ortalaması yaparak 64'lük ortalama yakaladı.

Başarılı orta sahasının olmadığı karşılaşmalarda ise 54.5 pas ortalaması ve 41 başarılı pas rakamları ortaya çıktı. 

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