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22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
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Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-268'
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-067'
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Malaga-Burgos CF
0-1DA
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
0-042'
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
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Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
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Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
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31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Beşiktaş, Luvumbo'yu forvet listesine aldı!

Beşiktaş, gelecek sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listede son olarak Cagliari forması giyen Zito Luvumbo'nun olduğu öğrenildi.

calendar 31 Mayıs 2025 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 19:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Luvumbo'yu forvet listesine aldı!
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Beşiktaş, gelecek sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek adına forvet arayışlarına devam ediyor. Son olarak İtalya basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tutto Cagliari'nin haberine göre siyah-beyazlıların listesinde Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Zito Luvumbo yer alıyor. Ancak şu an itibarıyla Angolalı oyuncu, Beşiktaş yönetimi için bir öncelik konumunda değil.


ALTERNATİF OLARAK GORÜLÜYOR

Siyah-beyazlıların odağı, takıma daha uygun görülen diğer isimlere çevrilmiş durumda. Ana hedeflerde ilerleme sağlanamaması halinde, Zito Luvumbo alternatif seçenek olarak değerlendirilecek.

BU SEZON NE YAPTI?

İtalya'da 28 maçta forma giyen Angolalı futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 

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