Beşiktaş, gelecek sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek adına forvet arayışlarına devam ediyor. Son olarak İtalya basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Tutto Cagliari'nin haberine göre siyah-beyazlıların listesinde Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Zito Luvumbo yer alıyor. Ancak şu an itibarıyla Angolalı oyuncu, Beşiktaş yönetimi için bir öncelik konumunda değil.
ALTERNATİF OLARAK GORÜLÜYOR
Siyah-beyazlıların odağı, takıma daha uygun görülen diğer isimlere çevrilmiş durumda. Ana hedeflerde ilerleme sağlanamaması halinde, Zito Luvumbo alternatif seçenek olarak değerlendirilecek.
BU SEZON NE YAPTI?
İtalya'da 28 maçta forma giyen Angolalı futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Tutto Cagliari'nin haberine göre siyah-beyazlıların listesinde Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Zito Luvumbo yer alıyor. Ancak şu an itibarıyla Angolalı oyuncu, Beşiktaş yönetimi için bir öncelik konumunda değil.
ALTERNATİF OLARAK GORÜLÜYOR
Siyah-beyazlıların odağı, takıma daha uygun görülen diğer isimlere çevrilmiş durumda. Ana hedeflerde ilerleme sağlanamaması halinde, Zito Luvumbo alternatif seçenek olarak değerlendirilecek.
BU SEZON NE YAPTI?
İtalya'da 28 maçta forma giyen Angolalı futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.