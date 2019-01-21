Beşiktaş, Luis Advíncula için bastırıyor

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Luis Advíncula için Beşiktaş'ın ısrarıs devam ediyor. Meksika temsilcisi Tigres'ten kiralık olarak Vallecano forması giyen Advincula'yı takip eden 3 takım olduğu ortaya çıktı.
İspanyol basınında yer alan habere göre son oynanan Real Sociedad maçında 90 dakika sahada kalan Advincula için Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid de girişimlerde bulundu. Üç takımın da 28 yaşındaki Perulu sağ kanat oyuncusu için Tigres'e sezon sonunda bir teklif yapacağı belirtildi.
Luis Advíncula bu sezon Rayo Vallecano formasıyla 20 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kadrosunda sağ bek pozisyonu için bir tek 34 yaşındaki Gökhan Gönül bulunan Beşiktaş, bu bölgeye alternatif çalışmalarını sürdürüyor.
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İspanyol basınında yer alan habere göre son oynanan Real Sociedad maçında 90 dakika sahada kalan Advincula için Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid de girişimlerde bulundu. Üç takımın da 28 yaşındaki Perulu sağ kanat oyuncusu için Tigres'e sezon sonunda bir teklif yapacağı belirtildi.
Luis Advíncula bu sezon Rayo Vallecano formasıyla 20 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kadrosunda sağ bek pozisyonu için bir tek 34 yaşındaki Gökhan Gönül bulunan Beşiktaş, bu bölgeye alternatif çalışmalarını sürdürüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın