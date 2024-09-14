Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 15:42
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı. Lara Pintassilgo'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery