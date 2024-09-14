Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı. Lara Pintassilgo'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı. Lara Pintassilgo'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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