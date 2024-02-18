Beşiktaş, İstanbul'da kalacak!

Sezon sonuna kadar oynanması kesin olan 14 resmi maçının 12'sini İstanbul'da oynayacak Beşiktaş'ın serisi Pazartesi günkü Konyaspor sınavıyla başlıyor. Fernando Santos, seri galibiyetler hedefliyor.
Portekizli; futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde üst üste galibiyetlerle taraftardan özür dilemeleri gerektiğini, aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da finale kadar gitmeleri gerektiğini anlattı.
Siyah-beyazlılar, yarın başlayacak fikstürde sadece iki kez İstanbul dışına çıkacak. Beşiktaş, 29. haftadaki Gaziantep FK ve 36. haftadaki Alanyaspor maçları dışındaki tüm mücadelelerini İstanbul'da verecek. Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sekiz takımın beşinin İstanbul'dan olması da yarı finale maçlarının da İstanbul'da oynanması ihtimalini güçlendiriyor. Hasan Arat yönetimi ve Fernando Santos da bu fikstür avantajıyla ligi mümkün olan en iyi konumda bitirmeyi hedefliyor.
TARİH........RAKİP
18 Şubat........Konyaspor
24 Şubat.......İstanbulspor (D)
28 Şubat*..............Konyaspor (Kupa)
3 Mart................. Galatasaray
11 Mart...... Gaziantep FK (D)
16 Mart.............. Antalyaspor
3 Nisan............Başakşehir (D)
7 Nisan............... Samsunspor
14 Nisan..............Ankaragücü
21 Nisan........ Fenerbahçe (D)
28 Nisan....................Rizespor
5 Mayıs......... Alanyaspor (D)
12 Mayıs................Hatayspor
19 Mayıs.........Kasımpaşa (D)
Not: Nisan ve mayıs fikstürü açıklanmadı.
ASLAR SAHAYA
Fernando Santos'u sevindiren unsurlardan biri de takımı uzun süredir yalnız bırakan isimlerin tek tek dönmesi. Aboubakar sakatlığını atlattı. Masuaku milli takımdan döndü. Svensson ve Rashica iyileşti. Sezonu kapatan Amir ve Chamberlain dışında tedavi sürecine devam edilen Tayfur ve Emrecan kalan eksikler.
Santos, Konyaspor maçıyla birlikte as kadrosuna en yakın on biri kullanabilecek.
Portekizli; futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde üst üste galibiyetlerle taraftardan özür dilemeleri gerektiğini, aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da finale kadar gitmeleri gerektiğini anlattı.
Siyah-beyazlılar, yarın başlayacak fikstürde sadece iki kez İstanbul dışına çıkacak. Beşiktaş, 29. haftadaki Gaziantep FK ve 36. haftadaki Alanyaspor maçları dışındaki tüm mücadelelerini İstanbul'da verecek. Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sekiz takımın beşinin İstanbul'dan olması da yarı finale maçlarının da İstanbul'da oynanması ihtimalini güçlendiriyor. Hasan Arat yönetimi ve Fernando Santos da bu fikstür avantajıyla ligi mümkün olan en iyi konumda bitirmeyi hedefliyor.
TARİH........RAKİP
18 Şubat........Konyaspor
24 Şubat.......İstanbulspor (D)
28 Şubat*..............Konyaspor (Kupa)
3 Mart................. Galatasaray
11 Mart...... Gaziantep FK (D)
16 Mart.............. Antalyaspor
3 Nisan............Başakşehir (D)
7 Nisan............... Samsunspor
14 Nisan..............Ankaragücü
21 Nisan........ Fenerbahçe (D)
28 Nisan....................Rizespor
5 Mayıs......... Alanyaspor (D)
12 Mayıs................Hatayspor
19 Mayıs.........Kasımpaşa (D)
Not: Nisan ve mayıs fikstürü açıklanmadı.
ASLAR SAHAYA
Fernando Santos'u sevindiren unsurlardan biri de takımı uzun süredir yalnız bırakan isimlerin tek tek dönmesi. Aboubakar sakatlığını atlattı. Masuaku milli takımdan döndü. Svensson ve Rashica iyileşti. Sezonu kapatan Amir ve Chamberlain dışında tedavi sürecine devam edilen Tayfur ve Emrecan kalan eksikler.
Santos, Konyaspor maçıyla birlikte as kadrosuna en yakın on biri kullanabilecek.