Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 7. dakikada Rafa Silva ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
8 MAÇIN SADECE 1'İNDE GÜLDÜ
Beşiktaş, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Siyah beyazlı takım ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabildi.
TOPLAM 17. RANDEVU
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 17 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkardı. Siyah beyazlı takım, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde bulunuyor. Alanyaspor ise puanını 18 yaptı.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, Rizespor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
TOPRAKTEPE'NİN TERCİHLERİ
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.
Serdar Topraktepe, Adana'da ilk 11'de tercih ettiği Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i yedeğe çekti, Tayyip Talha Sanuç ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
Topraktepe, bu futbolcuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.
Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.
UDUOKHAI İYİLEŞTİ, DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.
MUÇİ 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.
GEDSON DÖNDÜ, ZAYNUTDİNOV SOL BEKTE
Beşiktaş'ta kart cezasını tamamlayan Gedson Fernandes, ilk 11'deki yerini aldı.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, Adana Demirspor maçında görev yapamamıştı.
Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.
Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.
LIMA, GOL PERDESİNİ AÇTI!
Alanyaspor, Nuno Lima'nın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu Janvier ortaladı. Ön direkte Fatih'in dokunamadığı top sağ çaprazda bulunan Lima'nın önüne düştü. Karamboldeki topu önüne iyi alan Lima sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
BÜYÜK HATA! SKOR 1-1 OLDU!
Beşiktaş, Alanyaspor'un golüne Rafa Silva ile hemen cevap verdi. Savunmanın kısa düşen pasında Rafa Silva bir anda araya girdi. Kaleciden sıyrılan Portekizli oyuncu, dar açıdan da olsa topa vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımı adına eşitliği getiren golü attı.
ALANYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Alanyaspor, 29. dakikada Yusuf Özdemir'in golüyle yeniden öne geçti ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Savunma arkasına sarkan Augusto, sağ ayağıyla arka direğe iyi bir top kesti. O bölgede bulunan Yusuf Özdemir düzgün bir vuruşla kaleci Mert Günok'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu. Bir müddet VAR'ı dinleyen hakem Cihan Aydın, Augusto'nun pozisyonda ofsayt olduğunun tespitini yaptı ve gol geçersiz sayıldı.
SEMİH'TEN ŞIK DENEME!
Beşiktaş, 45+7. dakikada Semih Kılıçsoy ile gole çok yaklaştı. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Semih, topun yere inmesini beklemeden gelişine sert vurdu. Top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş'ta Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Siyah beyazlı takımda Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. İkinci yarıda Salih'in yerine Cher Ndour oyuna dahil oldu.
GEDSON'UN AŞIRTMA VURUŞU DIŞARDA!
Beşiktaş, Gedson Fernandes ile 54. dakikada gole çok yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ön alanda yaptığı baskı sonrası kaleci Ertuğrul, yay bölgesine kadar gelerek Aliti'deki topu uzaklaştırmak istedi ama kısa düştü. Kalenin boş olduğunu gören Gedson, uzaktan aşırtma bir vuruş yaptı ama top üstten dışarı gitti.
DEĞİŞİKLİĞE BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı.
GEDSON'UN VURUŞUNU ERTUĞRUL ÇIKARDI
Beşiktaş, 83. dakikada Gedson ile gole yaklaştı. Rafa Silva'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Gedson gelişine vurdu. Top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş karşılaşmanın 85. dakikasında penaltı bekledi. Hızlı gelişen atakta Rafa Silva, yay üzerinden orta yapmak istedi. Topu savunmada Hadergjonaj karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyonda Hadergjonaj'ın topa elle müdahelade bulunduğu itirazı yaptı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın bir müddet VAR'ı dinlese de oyunun devam etmesini istedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı: 1-1.
25. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
82. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını yerden Semih Kılıçsoy'a verdi. Semih, penaltı noktası civarında topa istediği vuruşu yapamadı. Gedson Fernandes'in kale çizgisi önünde tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov (Dk. 70 Masuaku), Salih Uçan (Dk. 46 Ndour), Al Musrati (Dk. 88 Mustafa Hekimoğlu), Muçi (Dk. 70 Oxlade-Chamberlain), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Dk. 56 Richard), Aliti, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 86 Buluthan Bulut), Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 73 Hwang), Augusto (Dk. 86 Rony Lopes), Cordova
Goller: Dk. 5 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 7 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 58 Serdar Topraktepe (Teknik sorumlu), Dk. 90+3 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Dk. 68 Lima ve Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 88 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 7. dakikada Rafa Silva ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
8 MAÇIN SADECE 1'İNDE GÜLDÜ
Beşiktaş, sahasında kazandığı Fenerbahçe maçı sonrası çıktığı 2. maçından da galibiyet alamadı. Siyah beyazlı takım ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabildi.
TOPLAM 17. RANDEVU
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 17 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 26'ya çıkardı. Siyah beyazlı takım, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde bulunuyor. Alanyaspor ise puanını 18 yaptı.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, Rizespor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
TOPRAKTEPE'NİN TERCİHLERİ
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.
Serdar Topraktepe, Adana'da ilk 11'de tercih ettiği Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i yedeğe çekti, Tayyip Talha Sanuç ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
Topraktepe, bu futbolcuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.
Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.
UDUOKHAI İYİLEŞTİ, DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.
MUÇİ 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.
GEDSON DÖNDÜ, ZAYNUTDİNOV SOL BEKTE
Beşiktaş'ta kart cezasını tamamlayan Gedson Fernandes, ilk 11'deki yerini aldı.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, Adana Demirspor maçında görev yapamamıştı.
Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.
Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.
LIMA, GOL PERDESİNİ AÇTI!
Alanyaspor, Nuno Lima'nın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu Janvier ortaladı. Ön direkte Fatih'in dokunamadığı top sağ çaprazda bulunan Lima'nın önüne düştü. Karamboldeki topu önüne iyi alan Lima sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
BÜYÜK HATA! SKOR 1-1 OLDU!
Beşiktaş, Alanyaspor'un golüne Rafa Silva ile hemen cevap verdi. Savunmanın kısa düşen pasında Rafa Silva bir anda araya girdi. Kaleciden sıyrılan Portekizli oyuncu, dar açıdan da olsa topa vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımı adına eşitliği getiren golü attı.
ALANYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Alanyaspor, 29. dakikada Yusuf Özdemir'in golüyle yeniden öne geçti ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Savunma arkasına sarkan Augusto, sağ ayağıyla arka direğe iyi bir top kesti. O bölgede bulunan Yusuf Özdemir düzgün bir vuruşla kaleci Mert Günok'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu. Bir müddet VAR'ı dinleyen hakem Cihan Aydın, Augusto'nun pozisyonda ofsayt olduğunun tespitini yaptı ve gol geçersiz sayıldı.
SEMİH'TEN ŞIK DENEME!
Beşiktaş, 45+7. dakikada Semih Kılıçsoy ile gole çok yaklaştı. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Semih, topun yere inmesini beklemeden gelişine sert vurdu. Top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş'ta Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Siyah beyazlı takımda Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. İkinci yarıda Salih'in yerine Cher Ndour oyuna dahil oldu.
GEDSON'UN AŞIRTMA VURUŞU DIŞARDA!
Beşiktaş, Gedson Fernandes ile 54. dakikada gole çok yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ön alanda yaptığı baskı sonrası kaleci Ertuğrul, yay bölgesine kadar gelerek Aliti'deki topu uzaklaştırmak istedi ama kısa düştü. Kalenin boş olduğunu gören Gedson, uzaktan aşırtma bir vuruş yaptı ama top üstten dışarı gitti.
DEĞİŞİKLİĞE BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı.
GEDSON'UN VURUŞUNU ERTUĞRUL ÇIKARDI
Beşiktaş, 83. dakikada Gedson ile gole yaklaştı. Rafa Silva'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Gedson gelişine vurdu. Top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş karşılaşmanın 85. dakikasında penaltı bekledi. Hızlı gelişen atakta Rafa Silva, yay üzerinden orta yapmak istedi. Topu savunmada Hadergjonaj karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyonda Hadergjonaj'ın topa elle müdahelade bulunduğu itirazı yaptı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın bir müddet VAR'ı dinlese de oyunun devam etmesini istedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı: 1-1.
25. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
82. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını yerden Semih Kılıçsoy'a verdi. Semih, penaltı noktası civarında topa istediği vuruşu yapamadı. Gedson Fernandes'in kale çizgisi önünde tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov (Dk. 70 Masuaku), Salih Uçan (Dk. 46 Ndour), Al Musrati (Dk. 88 Mustafa Hekimoğlu), Muçi (Dk. 70 Oxlade-Chamberlain), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Dk. 56 Richard), Aliti, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 86 Buluthan Bulut), Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 73 Hwang), Augusto (Dk. 86 Rony Lopes), Cordova
Goller: Dk. 5 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 7 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 58 Serdar Topraktepe (Teknik sorumlu), Dk. 90+3 Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Dk. 68 Lima ve Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 88 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)