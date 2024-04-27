Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor; 9 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş, 9 yıl sonra dört İstanbul derbisinin tamamından mağlup ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor; 9 yıl sonra bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 21:13
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından siyah-beyazlılar adına oldukça kötü bir istatistik ortaya çıktı.

Bu sezon çok sayıda teknik direktör değişikliği yaşayan, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos'un ardından yeniden Serdar Topraktepe ile yola devam eden Beşiktaş, 9 yıl sonra derbilerde İstanbul'daki ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı sevinç yaşayamadı.

Beşiktaş ligde 9 yıl sonra bir sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 derbiyi de kaybetti.

2014/15 (Slaven Bilic dönemi)

-Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe
-Beşiktaş 0-2 Galatasaray
-Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
-Galatasaray 2-0 Beşiktaş

Bu sezon (2023/24)

-Galatasaray 2-1 Beşiktaş
-Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
-Beşiktaş 0-1 Galatasaray
-Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery