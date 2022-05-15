Beşiktaş, yerli stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu sezon savunma bölgesinde sorunlar yaşayan siyah-beyazlılar, kiralık olarak forma giydiği Norwich ile küme düştüğü için satın alma opsiyonu kalkan Ozan Kabak'a talip oldu.Hem yabancı kontenjanında rahatlamak isteyen hem de Ozan Kabak'ı eski günlerine döndüreceğine inanan Valerien Ismael'in de oldukça istekli olduğu öğrenilirken, Beşiktaş'ın Schalke 04 ile transfer masasına oturacağı belirtildi.Ozan'ın bonservisi Bungesliga 2'de şampiyon olup yeniden Bundesliga'ya dönen Schalke 04'te. Ozan bu sezon Norwich'te sadece 13 maçta oynayabildi. Milli oyuncu gol ya da asist katkısı üretemedi. 1.87 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.Ozan Kabak, 2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olmuştu. Milli futbolcu daha sonra Schalke 04'e transfer oldu. Ozan Kabak, 2021 kışında ise İngiliz devi Liverpool'un yolunu tutmuştu. Kabak, daha sonra ise Norwich City'ye kiralık olarak gitti. Ozan, A Milli Takım formasıyla da 15 karşılaşmada görev aldı. Ozan, milli forma altında gol ya da asist üretmedi.Ozan Kabak'ın Alman ekibi Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç oyuncu, yeniden istikrarlı şekilde forma giyerek eski günlerine geri dönmek istiyor.