Beşiktaş'ın yeni 'Atiba'sı: Wilfred Ndidi

Kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren ve son olarak Leicester City'den ön libero Wilfred Ndidi'yi transfer eden Beşiktaş'ta taraftarlar heyecanlandı.
Atiba Hutchinson'un futbolu bırakmasının ardından orta sahada bir türlü istediği ismi bulamayan Beşiktaş'ta taraftarlar, Ndidi ile ilgili yapılan yorumlar sonrası umutlandı.
Ndidi'nin Leicester City'den takım arkadaşı James Maddison'un 2019 yılındaki "Ndidi arkamdayken kendimi güvende hissediyorum. Eğer o savunmanın önündeyse, sanki iki oyuncumuz varmış gibi oluyor ve biz de rahatlıkla ileri çıkabiliyoruz." açıklaması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
Ndidi ile ilgili yapılan bu açıklama, Beşiktaş taraftarında "Yeni Atabi'yı bulduk" hissiyatı yarattı.
