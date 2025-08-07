07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Beşiktaş'ın yeni "Atiba"sı: Wilfred Ndidi

Beşiktaş'ın yeni orta saha transferi Wifred Ndidi, siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan oluşturdu.

calendar 07 Ağustos 2025 11:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yeni 'Atiba'sı: Wilfred Ndidi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren ve son olarak Leicester City'den ön libero Wilfred Ndidi'yi transfer eden Beşiktaş'ta taraftarlar heyecanlandı.

Atiba Hutchinson'un futbolu bırakmasının ardından orta sahada bir türlü istediği ismi bulamayan Beşiktaş'ta taraftarlar, Ndidi ile ilgili yapılan yorumlar sonrası umutlandı.

Ndidi'nin Leicester City'den takım arkadaşı James Maddison'un 2019 yılındaki "Ndidi arkamdayken kendimi güvende hissediyorum. Eğer o savunmanın önündeyse, sanki iki oyuncumuz varmış gibi oluyor ve biz de rahatlıkla ileri çıkabiliyoruz." açıklaması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.


Ndidi ile ilgili yapılan bu açıklama, Beşiktaş taraftarında "Yeni Atabi'yı bulduk" hissiyatı yarattı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.