Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'a talip olduğu gündemde.
BEŞİKTAŞ'IN ROTASI TAYYİP TALHA
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha için pazarlık masasına oturdu.
STOPER DIŞINDA SAĞ BEKTE OYNAYABİLİYOR
1.88 boyundaki futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bekte de oynayabiliyor. 30 Haziran 2025'e kadar Adana Demirspor ile sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Karabükspor'dan 2018-19 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan futbolcu, geçen sezon 29 maçta 2361 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'IN ROTASI TAYYİP TALHA
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha için pazarlık masasına oturdu.
STOPER DIŞINDA SAĞ BEKTE OYNAYABİLİYOR
1.88 boyundaki futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bekte de oynayabiliyor. 30 Haziran 2025'e kadar Adana Demirspor ile sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Karabükspor'dan 2018-19 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan futbolcu, geçen sezon 29 maçta 2361 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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