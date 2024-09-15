Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, ilk yarıda penaltı bekledi.
Trabzonspor ceza sahasında Stefan Savic ile Ciro Immobile arasında ikili mücadele yaşandı. Immobile yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Karşılaşmanın orta hakemi Ali Şansalan oyunun devam etmesini istedi.
Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada pozisyonda penaltı kararı verilmemesine tepki gösterdi.
Trabzonspor ceza sahasında Stefan Savic ile Ciro Immobile arasında ikili mücadele yaşandı. Immobile yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Karşılaşmanın orta hakemi Ali Şansalan oyunun devam etmesini istedi.
Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada pozisyonda penaltı kararı verilmemesine tepki gösterdi.
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