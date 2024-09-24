Sezonun başından beri oldukça sert faullere maruz kalan Rafa Silva, için Beşiktaş 'tan önlem kararı geldi.

SAĞLIĞI RİSK ALTINDA



Attığı goller, verdiği paslar ve şık hareketleriyle büyük beğeni toplayan Portekizli yıldızın geleceği ciddi risk altında. Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında arkadan yapılan sert faullerle sakatlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız, Eyüpspor sınavında da ucuz kurtuldu. Robin Yalçın'ın hızla kayarak yaptığı faulle ayakları yerden kesilen Rafa Silva için Beşiktaş'ta artık kırmızı alarm verildi.



STOPERLER DEVREYE GİRDİ



Siyah beyazlı oyuncular, takımın gözbebeği durumundaki Rafa Silva için harekete geçti. Portekizli yıldıza faul yapmak artık kolay olmayacak. Beşiktaş'ın başarılı stoperleri Udokhai ve Paulista'nın önerisiyle Rafa Silva'ya faul yapılması durumunda sahada hemen tepki gösterilecek. Attığı bir çalımın ardından rakipleri tarafından hemen düşürülmeye çalışılan yetenekli oyuncunun, takım arkadaşlarının desteğini ve korumasını arkasına almasıyla birlikte performansını daha da artırması bekleniyor.







