BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ VITAO

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Kadrosuna iyi takviyeler yaparak Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona giriş yapmak isteyen Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Siyah-beyazlıların stoper pozisyonu için düşündüğü yeni isim gün yüzüne çıktı.Sport'un haberine göre; Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Vitao'yu da renklerine bağlamayı amaçlıyor. Ancak; haberde Beşiktaş'ın transfer için nasıl bir önerisi olduğu bilgisine yer verilmedi.Beşiktaş futbolcuyu kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu Internacional'de kiralık geçiren Vitao için Türkiye Ligi'nin gelişime uygun bir lig olduğu vurgulandı. 1.85 boyundaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.