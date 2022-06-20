Beşiktaş'ın Saiss sonrası hedefi!

Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, stoper için yeni bir hamle daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'ten Vitao'yu istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın Saiss sonrası hedefi!
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20 Haziran 2022 09:48
Kadrosuna iyi takviyeler yaparak Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona giriş yapmak isteyen Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Siyah-beyazlıların stoper pozisyonu için düşündüğü yeni isim gün yüzüne çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ VITAO

Sport'un haberine göre; Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Vitao'yu da renklerine bağlamayı amaçlıyor. Ancak; haberde Beşiktaş'ın transfer için nasıl bir önerisi olduğu bilgisine yer verilmedi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Beşiktaş futbolcuyu kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu Internacional'de kiralık geçiren Vitao için Türkiye Ligi'nin gelişime uygun bir lig olduğu vurgulandı. 1.85 boyundaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.



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