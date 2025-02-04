Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
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04 Şubat 2025 13:21
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Ara transferde öncelik verdiği mevkilerden biri de sol bek olan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Samuel Dahl'dan olumlu yanıt alamadı.

Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Rıdvan Yılmaz'a sol beki emanet edip yabancı kontenjanı konusunda da kadroyu rahatlatmak istese de 23 yaşındaki futbolcu, geri dönmeye şimdilik sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'ın Rıdvan konusunda ısrarı devam ederken sol bek için alternatif isimlerle de görüşmeler devam ediyor.

Rangers'ta bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Rıdvan, 1 asiste imza attı.

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