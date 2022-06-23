ALTERNATİF İSİMLERLE GÖRÜŞME

JENS ODGAARD LİSTEYE EKLEDİ

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen siyah-beyazlıların forvet mevkisi için gündemine yeni bir isim daha geldi. Beşiktaş, Sassuolo'da forma giyen Jens Odgaard'ı listeye ekledi. Oyuncu için tek kuşku yaşadığı sakatlıklar.Hollandalı golcü Weghorst ile bir süredir görüşen Beşiktaş, listesinde yer alan diğer isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de Weghorst olmaması halinde adayların çok olduğunu belirtmiş ve Sörloth, Arnautovic ile Seferovic'in de portföyde olduğunu vurgulamıştı.Beşiktaş'ın santrfor listesine yeni isimler de eklendi. Onlardan biri bonservisi Sassuolo'da olan ve geçen sezonu Waalwijk'te kiralık olarak geçiren Danimarkalı golcü Jens Odgaard. 23 yaşındaki golcü, geçen sezon Waalwijk formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi ancak nisan ayında sakatlandı.Oyuncunun temsilcisiyle yapılan görüşmelerde Odgaard'ın sağlık raporları istendi. Bu oyuncu hakkında raporlar incelendikten sonra karar verilecek. Hollanda basını ise Beşiktaş'ın yanı sıra AZ Alkmaar, Lecce ve Empoli'nin de oyuncuya ilgi duyduğunu yazdı. Siyah-beyazlıların alternatifli listesinde bir de CSKA Sofia'da forma giyen Jordi Caicedo bulunuyor.