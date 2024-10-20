Beşiktaş'ın Konyaspor serisi

Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de yeşil-beyazlıları konuk ettiği son 10 maçta mağlup olmadı.
Siyah-beyazlılar, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı bu müsabakaların 8'ini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.
Beşiktaş, iç sahada Konyaspor'a karşı son yenilgisini 2014-2015 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu dönemde Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Siyah-beyazlılar, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı bu müsabakaların 8'ini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.
Beşiktaş, iç sahada Konyaspor'a karşı son yenilgisini 2014-2015 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu dönemde Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.