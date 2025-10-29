29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-039'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-04'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
0-04'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-07'
29 Ekim
Roma-Parma
0-07'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
1-177'

Beşiktaş'ın kader maçı: Gözler Fenerbahçe derbisinde

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi yeniden çıkışa geçmek için son fırsat olarak görüyor. Galibiyet halinde hem takım hem de teknik direktör Sergen Yalçın rahatlayacak. Ancak olası bir yenilgi, zirve umutlarını bitirebilir.

calendar 29 Ekim 2025 12:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kader maçı: Gözler Fenerbahçe derbisinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta tüm odak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Süper Lig'de zirveden uzaklaşan siyah-beyazlılar, pazar günü Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibiyle oynayacağı mücadelede adeta "erken sezon finaline" çıkacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 14 puan toplarken, 13 puan kaybetti. Bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kartal, lider Galatasaray'ın 11, ikinci sıradaki Trabzonspor'un 6 ve üçüncü basamaktaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde bulunuyor.

KRİTİK VİRAJ

Beşiktaş cephesi, Fenerbahçe maçını hem moral hem de puan açısından kritik bir viraj olarak görüyor. Siyah-beyazlılar, derbiden galip ayrılarak yeniden zirve yarışına tutunmak ve taraftarının güvenini kazanmak istiyor.

SERGEN YALÇIN'IN GELECEĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ

Bu karşılaşmanın sonucu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği açısından da belirleyici olacak. Beşiktaş'ın kazanması durumunda üzerindeki baskı hafifleyecek olan Yalçın, mağlubiyet halinde ise daha yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalabilir.

ÖZEL TOPLANTILAR YAPILACAK

Deneyimli çalıştırıcının, derbi öncesinde takımla özel toplantılar yapacağı bildirildi. Yalçın'ın bu görüşmelerde oyuncularına hem Fenerbahçe'nin güçlü yönleriyle ilgili taktiksel uyarılarda bulunacağı hem de kazanmanın zorunlu olduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.