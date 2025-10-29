Beşiktaş'ın kader maçı: Gözler Fenerbahçe derbisinde

Beşiktaş'ta tüm odak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Süper Lig'de zirveden uzaklaşan siyah-beyazlılar, pazar günü Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibiyle oynayacağı mücadelede adeta "erken sezon finaline" çıkacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 14 puan toplarken, 13 puan kaybetti. Bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kartal, lider Galatasaray'ın 11, ikinci sıradaki Trabzonspor'un 6 ve üçüncü basamaktaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde bulunuyor.
KRİTİK VİRAJ
Beşiktaş cephesi, Fenerbahçe maçını hem moral hem de puan açısından kritik bir viraj olarak görüyor. Siyah-beyazlılar, derbiden galip ayrılarak yeniden zirve yarışına tutunmak ve taraftarının güvenini kazanmak istiyor.
SERGEN YALÇIN'IN GELECEĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ
Bu karşılaşmanın sonucu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği açısından da belirleyici olacak. Beşiktaş'ın kazanması durumunda üzerindeki baskı hafifleyecek olan Yalçın, mağlubiyet halinde ise daha yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalabilir.
ÖZEL TOPLANTILAR YAPILACAK
Deneyimli çalıştırıcının, derbi öncesinde takımla özel toplantılar yapacağı bildirildi. Yalçın'ın bu görüşmelerde oyuncularına hem Fenerbahçe'nin güçlü yönleriyle ilgili taktiksel uyarılarda bulunacağı hem de kazanmanın zorunlu olduğuna dikkat çekeceği öğrenildi.
