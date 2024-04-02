Beşiktaş'ın gözü Adana Demirsporlu yıldızda

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş gözünü Adana Demirspor forması giyen Youcef Atal'a çevirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın gözü Adana Demirsporlu yıldızda
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02 Nisan 2024 11:14
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, sorun yaşadığı bölgelerden biri olan sağ bek için de harekete geçti.

Bu bölgede forma giyen Onur Bulut'tan verim alamayan, ara transfer döneminde gelen Norveçli Jonas Svensson'dan da memnun olmayan siyah-beyazlıların, Nice'e kiraladığı Valentin Rosier ile de yollarını ayırması, Fransız ekibinin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

DİKKATLERİ ÇEKTİ

Bu gelişmelerin ışığında; Beşiktaş'ın, listenin ilk sırasına aldığı isim belli oldu: Youcef Atal.

Şubat ayında geldiği Adana Demirspor ile kontratı sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Cezayirli'nin temsilcisi ile ilk görüşmenin bu hafta içinde yapılması bekleniyor. 5 maçta 1 gol atan, 1 de asist üreten ve hızı ile dikkat çeken Atal'ın kadroya katılması durumunda Onur ile yollar ayrılacak.

 

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