Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup A Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda EuroCup A Grubu'nda bir başka Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail), Dreamland Gran Canaria ve Joventut Badalona (İspanya), Ratiopharm Ulm (Almanya), Buducnost VOLI Podgorica (Karadağ), Wolves Twinsbet Vilnius (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya) ile Trefl Sopot (Polonya) ile karşı karşıya gelecek.B Grubu'nda Türk Telekom ile birlikte Valencia Basket (İspanya), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Umana Reyer Venice (İtalya), Aris Midea Thessaloniki Yunanistan), 7bet-Lietkabelis Panevezys (Litvanya), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Veolia Towers Hamburg (Almanya) ve U-BT Cluj-Napoca (Romanya) yer alıyor.