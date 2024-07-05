Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu

EuroCup A Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu
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05 Temmuz 2024 17:12
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup A Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri belli oldu.

Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda EuroCup A Grubu'nda bir başka Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail), Dreamland Gran Canaria ve Joventut Badalona (İspanya), Ratiopharm Ulm (Almanya), Buducnost VOLI Podgorica (Karadağ), Wolves Twinsbet Vilnius (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya) ile Trefl Sopot (Polonya) ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda Türk Telekom ile birlikte Valencia Basket (İspanya), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Umana Reyer Venice (İtalya), Aris Midea Thessaloniki Yunanistan), 7bet-Lietkabelis Panevezys (Litvanya), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Veolia Towers Hamburg (Almanya) ve U-BT Cluj-Napoca (Romanya) yer alıyor.



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