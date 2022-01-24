Beşiktaş'ın deplasman kaybı 25 puana ulaştı

Ligde önceki gün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahadaki yüksek puan kaybına engel olamadı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın deplasman kaybı 25 puana ulaştı
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24 Ocak 2022 12:46
Bu sezon 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Dış sahada beşer beraberlik ve yenilgi yaşayan Beşiktaş 'ın şu ana dek puan kaybı 25 oldu. Beşiktaş, bu sezon deplasmanda sadece Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup edebildi.

Siyah beyazlılarda izin zamanı

Ligde haftayı 1-1'lik Yeni Malatya beraberliğiyle kapatan Kara Kartal'da oyuncular 3 günlük izne çıktı. Takım, 3 günlük iznin ardından 26 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena'da Spor Toto Süper Lig 'e verilen ara nedeniyle kamp yapacak. 

 

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