Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 79. dakikada 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti. Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi.
MEŞALELER NEDENİYLE MAÇ ERKEN BİTTİ
Maçın 79. dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre durdu. 79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç bitti.
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Mezökövesd ile karşılaşacak.
Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti. Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi.
MEŞALELER NEDENİYLE MAÇ ERKEN BİTTİ
Maçın 79. dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre durdu. 79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç bitti.
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Mezökövesd ile karşılaşacak.
⚡️Beşiktaş - Ausgburg maçı tribünlerden atılan havai fişeklerden dolayı 79. dakikada bitti.pic.twitter.com/voZgtimv7h
— Sporxtv (@sporxtv) July 15, 2023
⚽️🎥Beşiktaş, Jackson Muleka'nın golüyle Augsburg karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/NMGLz3jOGY
— Sporxtv (@sporxtv) July 15, 2023