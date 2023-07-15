Beşiktaş'ın Augsburg maçı yarıda kaldı!

Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Patlayıcı maddeler nedeniyle maç 79. dakikada bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Augsburg maçı yarıda kaldı!
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15 Temmuz 2023 17:42
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 17:59
Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 79. dakikada 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti. Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi.

MEŞALELER NEDENİYLE MAÇ ERKEN BİTTİ

Maçın 79. dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre durdu. 79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç bitti.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Mezökövesd ile karşılaşacak.

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