Beşiktaş'ın açılışına martı damgası

Beşiktaş ile Sampdoria arasındaki hazırlık maçına sahaya giren martı damga vurdu. Martı, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ın açılışına martı damgası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2022 20:00
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçında Sampdoria ile karşı karşıya gelirken yeşil sahada sürpriz bir misafir vardı. Maçın başında sahaya inen martı, karşılaşmada renkli görüntüler oluşturdu.

MARTI MAÇA DAMGA VURDU

Siyah-beyazlılar Sampdoria karşısına çıkarken maçın başında sahaya inen martı 25 dakika kadar sahada kaldı. Martı, maç oynanırken de bazı pozisyonlarda göründü.

BAZEN SAĞ BAZEN SOL KANATTA

Martı, futbolcuları herhangi bir pozisyonda engellemedi. Mücadele içinde martı bazen sağ, bazen sol kanatta görüldü. Tribünde yer alan bazı taraftarlar da birbirlerine martıyı gösterdi ve eğlenceli anlar ortaya çıktı. Martı ikinci yarının başında da yine sahada görüldü.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ