Beşiktaş iki isimle sözleşme imzaladı

Beşiktaş, genç oyuncular Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş iki isimle sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2022 19:16
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcular Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2016 yılından beri gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde sürdüren, 17 Ocak 2004 doğumlu orta saha oyuncumuz Halil Çiçek ve 20 Şubat 2005 doğumlu orta saha oyuncumuz Berkay Kençtemur ile profesyonel sözleşme imzaladı. Halil Çiçek ile Berkay Kençtemur, 2024-25 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyecekler. Futbol Akademimizden yetişen Halil Çiçek ve Berkay Kençtemur'a yeni dönemde başarılar dileriz." denildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ