Beşiktaş Icrypex ve Pınar Karşıyaka erteleme maçında karşı karşıya

ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Icrypex ve Pınar Karşıyaka erteleme maçında karşı karşıya
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15 Mart 2022 15:16
ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan 34 puanlı Beşiktaş Icrypex averajla 9. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı eksik Pınar Karşıyaka ise 21 müsabakada aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor.

Beşiktaş Icrypex, ligin ilk devresinde konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 79-67 yenmişti.

 
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